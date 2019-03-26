"Много надежд": Юнкер озвучил ключевые темы саммита ЕС – Китай
Одна из главных тем предстоящего саммита – реформа ВТО
Реформа Всемирной торговой организации (ВТО), балансировка двусторонней торговли и взаимные инвестиции являются одними из ключевых тем саммита ЕС — Китай, который пройдет в Брюсселе (Бельгия) 8-9 апреля.
Об этом 26 марта заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Китая Си Цзиньпином.
По его словам, предстоящий саммит "несет много надежд".
"Он позволит нам подвести итоги работы совместной рабочей группы по реформе ВТО. Мы убеждены, что эта реформа необходима, поскольку эта организация незаменима в современном мире", – сообщил Юнкер.
По его словам, Евросоюз заинтересован в "четком определении" принципов взаимности в торговле с Китаем – взаимном отказе от антидемпинговых тарифов, а также более тонкой балансировке экспорта и импорта.
В свою очередь Меркель сообщила, что немецкое правительство намерено провести в Германии в период председательства в ЕС в 2020 году саммит с участием всех стран — членов сообщества и Китая.
"Я еще раз дала ясно понять и рада, что Китай к этому относится положительно", – подчеркнула она.
По ее словам, для этого необходимо завершить работу над рядом проектов, в частности по соглашению о защите инвестиций и обозначении данных о происхождении товаров.
Ранее сообщалось, что главными темами переговоров Макрона, Меркель и Цзиньпина станут торговые отношения и вопросы защиты окружающей среды, в частности выполнение положений Парижского соглашения по климату.
В марте газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в высших кругах ЕС писала, что руководство Евросоюза подозревает президента США Дональда Трампа в умышленном сокрытии деталей торговых переговоров с Китаем от своих европейских партнеров.
По данным различных СМИ, Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин, предпринятому обеими странами в прошлом году.
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