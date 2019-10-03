Могерини отказалась ехать в Беларусь: названа причина

Ранее свои визиты в Минск отменили министры иностранных дел Польши и Литвы

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Kham

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, с которой на прошлой неделе встретился глава МИД Украины, отменила свой рабочий визит в Беларусь.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк.

"Могерини отменила поездку в Беларусь на этой неделе, из-за ряда изменений повестки дня различных участников и последующих контактов с белорусскими политиками", – написал он в Тwitter.

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В Минске было запланировано участие главы европейской дипломатии во встрече в рамках Восточного партнерства, которую также должны были посетить министры иностранных дел Польши и Литвы Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс.

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Однако главы МИД отменили свои визиты, и на фоне низкого уровня представительства мероприятие отказалась посещать и Федерика Могерини.

Напомним, 13 мая в Брюсселе прошел обед по поводу десятой годовщины "Восточного партнерства", на который был приглашен президент Беларуси Александра Лукашенко, однако он отказался от участия в мероприятии. Минск был представлен министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Мы также писали, что в прошлом году Лукашенко заявил, что в процессе нормализации отношений с ЕвросоюзомБеларусь вышла на уровень стабильности.

Кроме того, белорусский президент дал эксклюзивное интервью украинским СМИ, полную версию которого вы можете посмотреть на нашем сайте:

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