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Могерини призвала страны ЕС ввести безвизовый режим с Косово

30 августа, 15:14

Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявила, что ПРиштина выполнила все необходимые для безвиза условия

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Yves Herman

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Yves Herman

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что для стран Евросоюза пришло время отменить визы для республики Косово. Такое мнение она выразила в пятницу министрам иностранных дел ЕС в Хельсинки на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств сообщества.

"Я заявила Совету ЕС (на уровне глав МИД), что пришло время принять это решение. Я уверена, то пришло время, чтобы граждане Косово смогли этим воспользоваться, поскольку все требования для отмены виз были выполнены", - заявила она.

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Ранее еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос заявил, Косово выполнило все критерии, необходимые для визовой либерализации с Евросоюзом.

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"Сегодня мы можем подтвердить, что Косово прошло все этапы "дорожной карты" по визовой либерализации. Это было непросто, мы это знаем, поэтому мы должны отдать должное президенту и его правительству за то, что они сделали в последние месяцы", – заявил Аврамопулос.

Отметим, встреча главы МИД Великобритании, ФРГ и Франции стала одной из топ-тем дня. Более подробно в сюжете:

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Косово могерини безвиз

Источник: ТАСС

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