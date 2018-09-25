Могерини сообщила хорошую новость для Ирана

Сегодня, 06:30

Евросоюз нашел способ, как обойти санкции США

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в условиях восстановления санкций США. Об этом сообщила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы подчеркнули важность создания специального механизма для расчетов с Ираном", – сказала она, зачитывая заявление по итогам министерской встречи "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с Ираном.

Могерини пояснила, что на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

Глава европейской дипломатии указала, что "пятерка" высказалась за поддержание экономических связей с Ираном для сохранения сделки. "Мы подтвердили, что снятие санкций является важной частью сделки, - отметила она. – Мы считаем необходимым защищать иностранные компании, ведущие бизнес с Ираном. Мы считаем необходимым продолжать экспорт нефти и газа из Ирана".

В понедельник в Нью-Йорке состоялась вторая министерская встреча по Ирану после выхода из сделки США (первая прошла в июне). В отличие от предыдущего раунда переговоров, на этот раз к прессе после их завершения вместе с Могерини, председательствовавшей на заседании, вышел глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. Он также зачитал итоговое заявление встречи, но на персидском языке. Отвечать на вопросы журналистов Могерини и Зариф отказались.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил вернуться к обогащению урана.

Иран также угрожает заблокировать глобальное решение по нефти.
Иран, могерини, ядерная сделка
Источник:

ТАСС

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