Могерини уходит: глава европейской дипломатии готовит место для преемника

Нынешняя каденция Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности станет для нее последней

Нынешняя каденция Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини станет для нее последней – продолжать работу после окончания срока она не планирует.

Об этом она дала понять на встрече послов ЕС, которая состоялась 3 августа в Брюсселе.

Напомним, что в октябре следующего года подходит к концу срок руководства Жана-Клода Юнкера Европейской комиссией, а вместе с ним – и всех, кого он назначил, включая Могерини.

В свете этого на сегодняшней встрече она обещала настойчиво работать, чтобы оставить "дом в порядке" для своего преемника.

"Мы должны много сделать в этом году. Прежде всего, чтобы сохранить то, чего мы достигли ... Мы должны завершить работу и оставить ее тому, кто будет иметь честь, удовольствие, делать эту работу после меня со следующего года, в полном порядке", – сказала Могерини.

Напомним, что ранее Федерика Могерини призвала Украину удвоить силы для борьбы с коррупцией.

Кроме того, она также обещала, что Евросоюз не перестанет поддерживать Украину.

А в марте этого года она рассказала, когда Украина получит от Евросоюза 1 млрд евро транша.