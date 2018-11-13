Молдова, Украина и Грузия будут совместно решать проблемы территориальной целостности

Три страны договорились продолжить обсуждения по трем направлениям: права человека; проблемы безопасности и обороны; обмен мнениями и экспертизы

Представители Молдовы, Украины и Грузии на консультациях в Кишиневе обсудили пути решения проблем, связанных с восстановлением территориальной целостности трех стран, сообщила вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник.

Выступая на брифинге по итогам встречи, она сообщила о достижении договоренности о совместном решении таких проблем с министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цикелашвили и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом.

"Мы поделились опытом в решении схожих проблем, с которыми сталкиваются наши страны. Также обсудили и вызовы, которые стоят перед нашими странами и на которые мы должны отвечать. Мы прекрасно осознаем, что эти вызовы – уже не внутренняя, национальная проблема, – это региональные и даже международные проблемы, которые необходимо решать", - сказала Лесник.

Она отметила, что стороны согласны с тем, что "на первом плане должны быть проблемы обычных граждан, власти должны решать эти вопросы". По словам вице-премьера, три страны договорились продолжить обсуждения по трем направлениям: права человека; проблемы безопасности и обороны; обмен мнениями и экспертизы.

"Эта проблематика должна обсуждаться в будущем на данной платформе. Мы договорились установить механизмы для институционализации этой трехсторонней платформы, чтобы обменяться опытом и разработать новые подходы для решения проблем, с которыми сталкиваются наши страны", - отметила Лесник.

По словам вице-премьера, в сентябре она обсуждала эти вопросы в Киеве, а в декабре встреча трех министров состоится в Тбилиси.

Напомним, ранее мы писали о том, как накаляется ситуация в Азовском море. Россия не пропускает суда через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. На сегодняшний день задержаны уже более 150 судов. Официальная причина – досмотр по договору между Россией и Украиной от 2003 года.

На деле же, по словам украинских властей и экспертов, идет самая настоящая блокада Азовского моря. Американские эксперты предупреждают, что это может быть первым шагом к аннексии Азовского моря Россией.

По информации сайта "Сегодня", концепции возможного ответа на "азовский кризис" уже есть. Но когда они будут рассмотрены и приняты – пока неизвестно.