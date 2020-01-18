Молодую украинку могут депортировать из Польши: подробности дела

Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше, где пятерых мужчин обвиняют в избиении украинских школьников, молодая украинка из-за действий местных чиновников оказалась под угрозой депортации.

Украинка по имени Анна, проживающая в польской Вроцлаве, скрывается от пограничной службы из-за опасений депортации. Виной всему действия местных чиновников.

Как сообщает YAVP.PL со ссылкой на польские СМИ, Анна училась в Вроцлавском колледже, и на основании этого в марте 2017 году подала заявку на получение карты временного побыту (проживания).

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Девушка каждые три месяца интересовалась ходом дела, но получала предложение ждать официального ответа по почте. Письма не поступали более полутора лет, поэтому в марте 2019 года она написала официальную жалобу.

А уже в июне ей пришло на почту сообщение о выдаче разрешения на временное пребывание. Вот только датировано оно было еще 2017 годом и действовало только ... до июля 2018 года. То есть, разрешение украинка получила тогда, когда оно уже почти год был недействительным.

После этого местные чиновники сообщили, что девушка должна составить заявление, на этот раз на "краткосрочное пребывание". Так она и сделала, указав, что учится в колледже. Однако обучение закончилось в октябре прошлого года, а новое заявление до сих пор рассматривается.

Адвокат, к которому обратилась Анна, опасается, что девушке откажут, ведь оснований для пребывания в Польше уже нет. И даже если решение будет положительным, после окончания краткосрочного пребывания, Анне нужно будет возвращаться в Украину.

Если бы не ошибка чиновников, она могла бы со временем получить карту постоянного проживания, а сейчас ей грозит депортация с запретом въезда в Польшу в течение определенного времени, даже до 3-х лет. Адвокат украинки направил жалобу в прокуратуру на действия местных чиновников. Там начали расследование.

Ранее сообщалось, что украинские заробитчане в Польше живут в страхе перед депортацией.

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