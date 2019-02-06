Монстро-Трамп и Клоун Макрон: в Ницце начался ежегодный карнавал

Организаторы праздника представили в самых насмешливых образах сильных мира сего

Монстро-Трамп и Клоун Макрон: в Ницце начался ежегодный карнавал 2019-02-06T21:44:00+02:00 Евросоюз Организаторы праздника представили в самых насмешливых образах сильных мира сего

В этом году мировые лидеры на карнавале в Ницце появятся в образах злых клоунов.

В насмешливых образах здесь уже представили фигуры Дональда Трампа, Ким Чен Ына, Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина.

Не забыли организаторы и секс-скандал в Голливуде – продюсера Харви Вайнштейна, который домогался десятков актрис, изобразили нависающим над статуэтками "Оскар", затыкающими уши и глаза.

А карикатурную жену президента Франции Бриджит Макрон изобразили в образе Мэрилин Монро.











В этом году карнавал в Ницце начнется 16 февраля и продлится до 2 марта.

Напомним, ранее в Нью-Йорке в сквере на Манхэттене установили статую Трампа, который сидит на скамейке и кормит голубей твитами.

Также мы писали об аукционе, на котором продали другую статую американского президента, изображающую его голым. Лот был продан в 2016 году за 22 тыс. долларов.

Кроме того, сообщалось о фестивале в португальском городе Торрес Вердас, одной из традиций которого является изображать Ангелу Меркель. В прошлом году ее представили в образе русалочки.

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