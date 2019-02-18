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Моравецкий отменил визит польской делегации в Иерусалим

Сегодня, 13:55

Премьер Польши назвал недопустимыми заявление израильских властей

Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий. Фото: AFP
Моравецкий отменил визит польской делегации в Иерусалим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2cf/da9/5c62cfda961f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2cf/da9/5c62cfda961f3.jpg Евросоюз Премьер Польши назвал недопустимыми заявление израильских властей

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отменил визит польской делегации на саммит Вышеградской группы в Иерусалиме. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Канцелярии польского премьера.

"Премьер Моравецкий: я принял решение, что польская делегация не поедет в Израиль. Не поедет министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Я принял такое решение, поскольку слова, прозвучавшие из уст министра (иносранных дел Израиля) Каца, недопустимы", - говорится в сообщении.

Ранее, в эфире одной из израильских радиостанций Кац заявил, что "антисемитизм был врожденным у поляков перед Холокостом, во время и после него". От также заявил, что много поляков сотрудничали с фашистами.

Ранее сообщалось, что Матеуш Моравецкий отменил свою поездку на встречу стран Вышеградской группы и Израиля, которая состоится 19 февраля в Иерусалиме.

Польшу на встрече должен был представлять глава МИД Яцек Чапутович.

Решение премьера было связано с публикацией в израильских СМИ слов израильского премьера Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны.

Отметим, что после появления в газете Jerusalem post слов Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны Министерство иностранных дел Польши вызвало израильского посла Анну Азари.

В официальном заявлении посол заверила, что опубликованная изданием информация о словах премьера неправдива, добавив, что присутствовала на брифинге премьера и, по ее словам, тот указал, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые сотрудничали с нацистами.

В то же время, дипломат отметила, что упоминания польского народа в речи Нетаньяху не было.

В прошлом году польские власти приняли закон, который устанавливал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте.

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Тег Израиль, Польша, Моравецкий

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