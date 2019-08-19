Мощный пожар на Канарах: тушение огня осложняется сильной жарой и порывами ветра

Огонь уже затронул более 6 тысяч гектаров леса

/ Фото: AFP

Около 9 тысяч человек из восьми муниципалитетов были эвакуированы из-за сильного лесного пожара на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщила в понедельник, 19 августа, газета El País.

Новый лесной пожар, который все еще не удалось взять под контроль, начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. Огонь уже затронул более 6 тыс. га леса. Из соображений безопасности остаются перекрыты 20 дорог. В настоящий момент возгорание распространилось на заповедник Тамадаба.

Тушение огня осложняется жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействованы около тысячи человек, а также 16 единиц воздушной техники, в том числе четыре гидросамолета. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается.

В понедельник на остров прибыл исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности Луис Планас.

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"Мое присутствие здесь также является выражением солидарности и поддержки, которые правительство хочет донести Канарским островам и их жителям в этот сложный момент", - сказал и. о. главы ведомства. По его словам, "ближайшие 48 часов будут основополагающими" в тушении огня.

10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

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Ранее мы писали, что эвакуировали около 2 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Также, глава правительства Педро Санчес написал в своем Twitter, что он "с беспокойством" следит за распространением огня.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Кроме того, по оценкам Счетной палаты РФ, с начала года лесные пожары нанесли в России ущерб на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

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