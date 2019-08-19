Мощный пожар на Канарских островах: горят заповедники

/ Фото: AFP

Около 5 тысяч человек были эвакуированы из-за сильного лесного пожара на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова). Об этом говорится в сообщении региональной службы экстренной помощи.

"Пожар все еще не удалось взять под контроль, - отметили местные власти. - С момента начала пожара эвакуированы 5 тысяч человек из семи муниципалитетов".

Отмечается, что огонь уже затронул около 3,4 тыс. га леса. Из соображений безопасности остаются перекрыты некоторые дороги.

Новый лесной пожар начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. В настоящий момент возгорание распространилось на заповедник Тамадаба.

Реклама

Тушение огня осложняется жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. Ночью в борьбе со стихией были задействованы около 400 человек, а также авиатехника. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается.

10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

В тренде Зеленский встретился с Нетаньяху: видео

Ранее мы писали, что эвакуировали около 2 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Также, глава правительства Педро Санчес написал в своем Twitter, что он "с беспокойством" следит за распространением огня.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Кроме того, по оценкам Счетной палаты РФ, с начала года лесные пожары нанесли в России ущерб на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама