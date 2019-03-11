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Мощный ураган бушует в Германии

Сегодня, 21:59

Из-за урагана Эбер-Хард в центре и на западе страны не работает железная дорога

Мощный ураган бушует в Германии Евросоюз Из-за урагана Эбер-Хард в центре и на западе страны не работает железная дорога

В Нутт-Лари в Германии дерево упало на автомобиль, погиб водитель. В Кельне также дерево повредило карету скорой помощи.

Из-за урагана Эбер-Хард в центре и на западе страны не работает железная дорога. Накануне поезда не ходили в Бельгию и Нидер-Ланд.

Поваленные деревья блокировали десятки дорог. Немецкая метеослужба объявила второй – оранжевый – уровень опасности. Кое-где сила ветра достигала 150-ти километров в час.

Напомним, не менее дюжины человек стали жертвами стихии в бразильском городе Сан-Паулу, где с вечера воскресенья не заканчиваются дожди. Ливни привели к коллапсу 54 строений, падению десятков деревьев и трем сильным оползням. Пятеро жертв, включая годовалого ребенка, погибли под завалами, еще семеро утонули в потоках дождевой воды.

Также мы писали, что в Чехии из-за шквального ветра без электроснабжения остались 240 тысяч домохозяйств.

Тем временем, разрушительная стихия затронула 16 областей Украины. Синоптики объявили второй уровень опасности. Не обошлось без жертв. 

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Тег Германия, погода, дерево, ураган, непогода

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