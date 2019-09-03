Мощный взрыв прогремел в Бельгии: рухнули три жилых дома

В результате взрыва в Антверпене есть пострадавшие

Фото Reuters

В бельгийском Антверпене произошел взрыв в жилом квартале в районе Вилрейк, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом передает местное издание Nieuwsblad.

Сообщается, что в результате взрыва разрушены три дома, помимо этого, в близлежащих домах выбиты окна. Кроме того, из-под завалов достали двоих пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, в одном из домов в момент взрыва проводились ремонтные работы. Однако, связаны ли они со взрывом, пока не известно.

Напомним, 28 августа в Дрогобыче Львовской области обвалился жилой дом.

"29 августа в 18:00 в г. Дрогобыч Львовской области в полном объеме завершены работы по разбору завалов строительных конструкций. В целом, в ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС спасено семь человек, в том числе пятеро детей", – говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.

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