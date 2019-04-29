Мошенница притворилась нищенкой и выманила у богача крупную сумму денег

Все деньги девушка тратила на наркотики для себя и своего парня

Фото: Pixabay

В Лестере, Великобритания, вынесли приговор притворявшейся нищенкой мошеннице, выманившей у мужчины 18 тысяч фунтов стерлингов (около 615 тысяч грн. – Ред.). Об этом сообщает издание The Sun.

32-летняя Сьюзан Гири познакомилась со своей жертвой, мужчиной возрастом около 60 лет, когда занималась попрошайничеством неподалеку от его магазина. Британца разжалобила выдуманная история мошенницы, и он начал каждый день дарить ей немного денег. Через месяц мужчина впервые дал Гири в долг большую сумму.

Добросердечный мужчина не знал, что у женщины есть однокомнатная квартира. Он предлагал ей пожить у себя в свободной комнате, но мошенница соврала ему, что ночует в психиатрической клинике.

Все деньги, что давал ей доброжелатель, Гири тратила на наркотики для себя и своего парня.

Со временем мужчина начал подозревать, что его обманывают: Гири показывала ему "очевидно фальшивые" документы о том, что ей положены выплаты социальных пособий и компенсаций.

В феврале 2018 года Гири вновь пришла за деньгами, но мужчина отказался давать ей взаймы, так как сумма долга составила 18 тысяч фунтов. Она разозлилась и взяла булыжник, чтобы разбить его окно. Британец снял 50 фунтов стерлингов в банкомате, чтобы успокоить женщину. Как только Гири ушла, он позвонил в полицию.

Представитель потерпевшего в суде утверждал, что все это время тот помогал Гири из симпатии, однако между ними не было сексуальных отношений. "Он потерял много денег, и это пошатнуло его веру в людей", — заявил юрист.

Суд приговорил Гири к году общественных работ, из них шесть месяцев она должна лечиться от наркозависимости. Женщина обязана соблюдать комендантский час — не выходить из дома с семи вечера до семи утра. Ей запрещено общаться с потерпевшим в течение пяти лет, а также появляться на улице, где расположен его дом.

Напомним, в Донецкой области "волонтер" похитил почти миллион гривен, которые собирали для больной девочки.

Также мы писали, что мошенник выманил "на лечение" онкобольного малыша полмиллиона грн. Мужчина указал свою карту на реальных данных ребенка.

Напомним, суд арестовал мошенника, который под видом волонтера Красного Креста украл почти миллион гривен, который собрали на лечение больного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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