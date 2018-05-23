Москва непредсказуема: Швеция готовится к военному кризису – СМИ

Сегодня, 07:06

Стокгольм опасается быть втянутым в конфликт между странами Балтии и Россией

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Шведское агентство по гражданской защите населения (MSB) на будущей неделе разошлет гражданам страны свод правил поведения в условиях войны и кризисов, сообщает немецкая Sueddeutsche Zeitung. В интернете, добавляет автор публикации Силке Бигалке, информация будет доступна на 13 языках.

"Эта брошюра представляет собой часть старой концепции, которую решили возродить шведские власти: речь идет о так называемой "тотальной обороне". Ее суть заключается в том, что в случае наступления чрезвычайной ситуации задействованы должны быть все: и военные, и общины, и гражданские объекты, и непосредственно граждане Швеции. "Поскольку мир вокруг нас изменился", – говорится в брошюре, с помощью которой правительство планирует укрепить обороноспособность", – передает SZ.

На 20 страницах объясняется, как шведам следует готовиться к ситуации, в которой они могут оказаться без отопления, когда магазины и аптеки опустеют, не будет воды и бензина. В брошюре приведены списки вещей, которые должен заранее заготовить каждый: свечи, картофель, батарейки, наличные.

"Последние "кризисные брошюры", – сообщает журналистка, – были выпущены в 1961 году".

Тот факт, что Швеция не входит ни в один оборонный альянс, долгое время был частью стратегии в сфере безопасности. Кому нужно втягивать нейтральную Швецию в конфликт? "Повод для переоценки ситуации дала Россия: аннексия Крыма в 2014 году стала, по оценке шведской оборонной комиссии, "самым серьезным вызовом, брошенным европейской безопасности со времен холодной войны", – передает автор и указывает на то, что Стокгольм опасается быть втянутым в конфликт между странами Балтии и Россией.

"Подобный конфликт маловероятен, однако Москва непредсказуема, считают шведские власти". С 2014 года ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря "постоянно ухудшается", заявил в феврале министр обороны страны Петер Хультквист. В апреле, добавляет автор статьи, Россия проводила военные учения в Балтийском море.

Как подчеркивают в MSB, речь в брошюре идет не только о войне, но и о природных катастрофах, терактах и кибератаках.

Вместе с тем, замечает автор статьи, Швеция с каждым годом постепенно наращивает оборонный бюджет, оппозиция выступает за еще большее его увеличение (сегодня это 1% от ВВП).

"Безопасность стала решающей темой в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь". "В огонь всеобщей обеспокоенности подлил масла прошлогодний теракт, впервые приведший к гибели людей. Кроме того, полиция не справляется с разгулом произвола преступных группировок в городах", – передает издание.

"Предвыборной темой может стать и членство страны в НАТО – до сих пор эту идею не поддерживало большинство ни в Финляндии, ни в Швеции", – говорится в статье.

"Брошюра на случай кризиса подскажет шведам, куда им звонить в случае чрезвычайной ситуации – на последней странице указаны номера телефонов и интернет-сайты. Они пригодятся, если, конечно, связь будет работать", – резюмирует журналистка.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко посетил Швецию, где провел результативную встречу с главнокомандующим Вооруженных сил этого скандинавского государства Микаэлем Бюденом и ознакомился с новейшими образцами вооружения.

Также мы писали, что в Швеции создали мобильное приложение для спасения жизней.
Россия, Швеция, безопасность, кризис
Источник:

InoPressa

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