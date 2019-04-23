Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил: видео

Сегодня, 03:38

Падение произошло из-за того, что Оуэн не справился с управлением

Фото: Deadline

Британский мотоциклист Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил. Видео появилось на странице в Facebook спортсмена.

Падение произошло из-за того, что Оуэн не справился с управлением. "Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить", — заявил он в интервью Daily Mail.

Отмечается, что в больницу Оуэн был доставлен на вертолете. Он сломал запястье, колено и челюсть. Также у него есть подозрение на перелом двух позвонков.

Напомним, Сеть взорвал китаец, перевозивший авто на мотоцикле.

Также мы писали, что житель Великобритании Адам Кэмпион установил британский рекорд скорости на дороге общего пользования. За рулем украденного мотоцикла он разогнался до 304 километров в час, засняв свое достижение на видео. Теперь Ноттингемский королевский суд приговорил его в 21 месяцу тюрьмы. Об этом сообщает полицейский департамент Ноттингемпшира на свой странице в Facebook.

А американец превратил мотоцикл в дом на колесахУтепленный жилой модуль весит всего 16 килограммов, что не должно сильно нарушить управляемость мотоциклом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, падение, скала, мотоциклист, спортсмен

Вы сейчас просматриваете новость " Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил: видео". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Ровенской области – мотоциклист скончался в карете скорой помощи

14 апреля, 13:09

Водитель мотоцикла погиб в карете скорой помощи

В Киеве водитель сбил мотоциклиста и сбежал: новые подробности ДТП

26 марта, 03:13

У мотоциклиста медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоциклист влетел в электроопору

23 марта, 12:33

По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением

В Днепре маршрутка сбила парня на скутере

20 марта, 11:55

Водитель скутера получил открытый перелом ноги

В Мелитополе легковушка снесла мотоциклиста: опубликовано видео

4 февраля, 15:28

Водитель машины начал движение на желтый сигнал светофора и сбил мотоцикл

Гонщик, который подло нажал сопернику на тормоз, продолжит карьеру

20 ноября 2018, 15:01

Романо Фенати вернется в гонки после обвинения в покушении на убийство соперника

Зеленский назвал "задачу №1" на посту президента

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»

Заслуженные мастерицы спорта. Фото

Тина Кароль в откровенном наряде покорила сеть (фото)

Надя Дорофеева оголила грудь и завела сеть

Ученые узнали главную причину преждевременной смерти

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

7 продуктов, которые можно есть на ночь