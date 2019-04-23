Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил: видео

Падение произошло из-за того, что Оуэн не справился с управлением

Фото: Deadline

Британский мотоциклист Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил. Видео появилось на странице в Facebook спортсмена.

Падение произошло из-за того, что Оуэн не справился с управлением. "Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить", — заявил он в интервью Daily Mail.

Отмечается, что в больницу Оуэн был доставлен на вертолете. Он сломал запястье, колено и челюсть. Также у него есть подозрение на перелом двух позвонков.

Напомним, Сеть взорвал китаец, перевозивший авто на мотоцикле.

Также мы писали, что житель Великобритании Адам Кэмпион установил британский рекорд скорости на дороге общего пользования. За рулем украденного мотоцикла он разогнался до 304 километров в час, засняв свое достижение на видео. Теперь Ноттингемский королевский суд приговорил его в 21 месяцу тюрьмы. Об этом сообщает полицейский департамент Ноттингемпшира на свой странице в Facebook.

А американец превратил мотоцикл в дом на колесах. Утепленный жилой модуль весит всего 16 килограммов, что не должно сильно нарушить управляемость мотоциклом.

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