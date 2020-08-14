Минздрав Германии скептически воспринял разработанную в России вакцину от коронавируса

Важна эффективность и безопасность вакцины, а не кто первый, - Шпан

У министра здравоохранения Германии Йенса Шпана нет уверенности в безопасности и эффективности разработанной в России вакцины против коронавирусаCOVID-19, так как она не прошла все необходимые клинические испытания. Об этом Шпан сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает "Громадське".

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Глава немецкого Минздрава подчеркнул, что важно не то, кто будет первым, а то, будет ли вакцина безопасной и эффективной, а россияне не провели третью фазу исследования, широких клинических испытаний с тысячами людей не было.

По словам Шпана, поскольку вакцинировать придется сотни миллионов человек, то "нужно быть уверенным в вакцине, важно провести исследования даже в условиях такой пандемии, провести все необходимые тесты".

Кроме того, в Германии обеспокоены, что российские власти предоставляют очень мало информации о своей вакцине.

"Может быть опасно начинать слишком рано вакцинацию миллионов, если не миллиардов людей, потому что, если что-то пойдет не так, это может привести к смерти. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что происходит в России", – заявил Шпан.

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В ВОЗ, в свою очередь, заявили, что даже если российская вакцина от коронавируса окажется успешной, в чем многие сомневаются, то для эффективной борьбы с COVID-19 понадобятся еще несколько вариантов лекарства.

Напомним, ранее на этой неделе российский президент Владимир Путин заявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которую уже якобы опробовала на себе одна из дочерей главы Кремля.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко также считает небезопасным препарат, который не прошел третьей фазы клинических испытаний.

Видео: Пул №3/Telegram

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