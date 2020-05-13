Можно ли планировать летний отдых в ЕС: украинский дипломат дал ответ

Еще месяц въезд для граждан третьих стран будет закрыт, говорит Евгений Перелыгин

Несмотря на снижение числа зараженных коронавирусом в Европе и ослабление карантинных мер в странах Евросоюза, украинцам пока не стоит сильно загадывать летний отдых в ЕС. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Что касается Италии, то я бы планировал поездку исключительно на две-три недели вперед. Потому что ситуация постоянно меняется. Чтобы понять, как будет организован отдых для граждан третьих стран в Италии и вообще возможности логистики, нельзя сегодня предсказать заранее. Поэтому от решения правительства Италии и общей ситуации в Европе будет зависеть, смогут ли украинцы и граждане третьих стран этим летом отдохнуть в Италии", – говорит украинский дипломат.

Он напомнил, что границы Италии будут закрыты на въезд для граждан третьих стран, не имеющих удостоверения на постоянное проживание на Апеннинах до 15 июня.

"Для них въезд пока закрыт, и решение об открытии я не ожидаю раньше, чем через две-четыре недели. Во-первых, это будет обусловлено успешностью выполнения второй фазы борьбы с распространением коронавируса. Во-вторых, за последнюю неделю многие чиновники, включая премьер-министра Италии Джузеппе Конте, говорили об отдыхе-2020, но ни разу тема не касалась граждан третьих стран. Всегда ставился вопрос, как организовать отдых граждан Италии на территории Италии. Сегодня в течение второй фазы ослабления карантина гражданин из одного региона Италии не может переехать в другой без существенной на то причины. Поэтому пока мы говорим о возможности отдыха в этом году в Италии исключительно в терминах: граждане Италии, граждане ЕС и те, кто имеют вид на жительство в Италии на постоянной основе", – резюмировал Перелыгин.

Ранее сообщалось, что Италия раньше запланированного открывает бары и рестораны .

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Планировать ли украинцам летний отпуск в Италии: интервью с послом Украины Евгением Перелыгиным".

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