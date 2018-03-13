Музей в Париже проведет первую экскурсию для нудистов

Токийский дворец (Национальный музей искусства в Франция) станет первой галереей в Париже, который проведет экскурсию исключительно для нудистов. Мероприятие состоится 5 мая, сообщает The Local.

Посетители смогут оставить пальто и остальную часть своей одежды в гардеробе и прогуляться выставками музея.

Мероприятие организовала Ассоциация нудистов в Париже. Для посещения музея необходимо предварительно зарегистрироваться.

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Ранее в Париже открылся первый ресторан для нудистов O’Naturel. Попасть сюда можно только вечером и только по записи. Заведение под названием O'Naturel снаружи ничем не примечательно. И это сделано специально, чтобы не привлекать лишнее внимание и не будоражить соседей. Внутри посетителей ждут раздевалка, зал, оформленный в синей цветовой гамме, стулья, покрытые одноразовыми черными чехлами, и плотные занавески на окнах.

Кроме того, в общественном парке в окрестностях Парижа в качестве эксперимента открылась зона для нудистов. По размеру выделенный участок для любителей голого отдыха сопоставим с футбольным полем. Власти предупредили, что не потерпят там проявления эксгибиционизма и вуайеризма. На входе будет висеть свод правил поведения.