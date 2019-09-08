Мужчина на аттракционе шокировал своей молниеносной реакцией

Человек на лету схватил мобильник, выпавший из кармана

В Испании мужчина удивил посетителей парка аттракционов своей молниеносной реакцией – он катался на американских горках и на лету поймал смартфон, который выпал у одной из туристок.

Под аплодисменты сотен восхищенных очевидцев ловкий путешественник вернул телефон владелице. Интересно, что кабинки на этом аттракционе недалеко от испанской Барселоны разгоняются до 130 километров в час.

Реклама

Ранее в Днепре на колесе обозрения чуть не оторвалось дно одной из кабинок с людьми. Никто не пострадал, но останавливать аттракцион на ремонт не стали – через полчаса снова катали отдыхающих. Кабинку колеса обозрения, в которой отпало дно, первыми увидели посетители детского парка, которые были на этом аттракционе. Аварийное место сфотографировали и выложили в соцсети, из-за чего колесо остановили. Но спустя полчаса после инцидента оно снова закрутилось.

Напомним, в прошлом году в Днепре ребенок попал в опасную ситуацию на аттракционе: во время катания в надувной шар начала попадать вода. Девочку вовремя вытащили на берег и спасли.

Кроме того, ранее в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром" сорвался с шестиметровой высоты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама