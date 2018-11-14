Мужчина с козой остановил поезд в парижском метро

Мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Об этом сообщает The Local.

Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа утром вторника, 13 ноября. Причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Увидев полицейских, мужчина попытался сбежать, но был арестован на месте. Как оказалось позже, козу он украл. Вскоре после его задержания движение поездов возобновилось, но многие пассажиры опоздали на работу.

Очевидцы комментировали инцидент в Twitter и выкладывали фотографии козы. "Вы не поверите, но я сегодня опоздал, потому что какой-то парень принес козу в метро. Мир сошел с ума", — написал один из пользователей социальной сети.

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Как разъяснили The Local представители парижского метрополитена, спускаться в подземку с козой — противозаконно. Парижане могут провозить в ней собак, но их размер ограничен рамками закона.

Ранее в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.

А жительница столицы Елена Десятник рассказала на своей странице в Facebook о необычной поездке. В маршрутке №25 до метро "Петровка" ей посчастливилось проехать с необычным пассажиром: королевской зеленой мартышкой.

Напомним, рыжая и пушистая лиса из Ирпеня прославилась на всю страну. А началось все со скандала. Мужчина зашел в супермаркет с лисой на руках. Сбежались все охранники. Даже полицию вызвали! Выяснили, что у владельца есть все документы. Да и вообще – он спас животное от смерти.