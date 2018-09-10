Мужчина с ножом ранил семь человек у кинотеатра в Париже

Сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии

В воскресенье вечером в Париже на набережной Луары мужчина напал с ножом на прохожих. Ранены 7 человек. Об этом сообщает Leparisien.

"Сначала атакующий, предположительно, напал на троих в кинотеатре MK2. Их пытались защитить люди, которые рядом играли в мяч на улице. Затем преступник направился к набережной, где ранил двоих английских туристов. Еще один человек получил ранение в голову", – говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Нападающего задержали. Он также ранен.

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Свидетели пребывают в шоковом состоянии. По их словам, преступник был совершеннолетним мужчиной афганской внешности.

Пока нет никаких доказательств, что это был теракт.

Ранее молодой мигрант из Афганистана, подавший во Франции заявку на предоставление ему статуса беженца, напал с ножом на жителей города Периге в департаменте Дордонь на юго-западе страны, в результате чего четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Также в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Сообщается, что нападавший был застрелен полицией. Инцидент произошел в центральном районе Парижа Опера.