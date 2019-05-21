Мужчина, угрожавший броситься с Эйфелевой башни, отправлен в психбольницу

Полиция считает, что задержанный страдает суицидальными наклонностями

Фото: Getty Images

Источники сообщили телеканалу BFMTV, что полиция отправила в психбольницу мужчину, который накануне карабкался по Эйфелевой башне.

Полиция считает, что задержанный страдает суицидальными наклонностями и нуждается в помощи врачей.

Ранее ряд французских СМИ сообщили, что задержанный якобы является гражданином России. Однако в посольстве России сообщили, что французская полиция не информировала российскую дипмиссию об этом происшествии, как это прописано в законодательстве.

Напомним, правоохранительные органы французской столицы расследуют инцидент с иностранцем, который вечером 20 мая без какой-либо экипировки взобрался на один из пролетов главного символа Парижа – Эйфелевой башни – и, оказавшись на высоте в 300 метров, отказался слазить. По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство. Спасательная операция длилась около пяти часов, но в результате мужчина был арестован парижской полицией. После обнаружения нарушителя Эйфелева башня закрыли для посещения, а находившихся на ней туристов эвакуировали. Также был закрыт доступ людей на прилегающую к Эйфелевой башне часть Марсового поля.

Напомним, ранее известный французский альпинист и скалолаз Ален Робер покорил 185-метровую башню компании Engie без страховки.





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