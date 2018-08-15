Мужчину, совершившего теракт в Лондоне, арестовали за покушение на убийство

Сегодня, 17:25

Салих Хатер, продолжает находиться под стражей в полицейском участке

Фото: AFP
Фото: AFP

В Лондоне арестовали мужчину, совершившего наезд на людей в Лондоне у здания парламента. Его задержали по подозрению в совершении двух преступлений, в том числе покушения на убийство. Об этом сообщили в местной полиции. 

"Мужчина, который является британским подданным родом из Судана, был задержан на месте происшествия вооруженными офицерами полиции. Его арестовали по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к осуществлению теракта на основании статьи 41 закона о борьбе с терроризмом от 2000 года", – сказано в заявлении. В Скотленд-Ярде также добавили, что предполагаемый виновник наезда был также "впоследствии снова арестован за покушение на убийство".

29-летний мужчина, Салих Хатер, продолжает находиться под стражей в полицейском участке в южной части Лондона, также сказано в сообщении. 

Как известно, автомобиль Ford Fiesta во вторник утром врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала сограждан проявлять бдительность в связи с наездом автомобиля на велосипедистов у здания британского парламента в Лондоне. 

"Угроза терроризма в Соединенном Королевстве все еще находится на серьезном уровне. Я призываю общественность продолжать проявлять бдительность", – заявила Мэй.
Великобритания, Лондон, теракт, арест
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ТАСС

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