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"Мы достигли пика": коронавирус в Испании забрал 15 тысяч жизней

9 апреля, 18:12

Станислав Кожемякин

Испанский премьер надеется, что эпидемия пойдет на спад

Ситуация с коронавирусной эпидемией в Испании, где на днях зафиксировали двухнедельный минимум смертности от осложнений COVID-19, достигла своего пика и дальше будет легче.

Об этом, выступая в парламенте страны 9 апреля, заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, заверив в том, что в дальнейшем кризис должен пойти на спад.

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"Мы достигли пика и теперь начинается спад", – сказал глава испанского парламента.

При этом Санчес отметил, что к нормальной жизни страна вернется не сразу, а введенные карантинные меры будут сниматься "постепенным процессом".

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"Мы сталкиваемся с самой большой угрозой для планеты в области здравоохранения со времен гриппа в 1918 году", – отметил Санчес.

Стоит отметить, что за последние сутки от COVID-19 в королевстве скончались 683 человека. Всего с начала эпидемии в Испании от осложнений коронавирусной болезни умерли 15 238 человек и более 52 тыс. выздоровели. В целом в стране зафиксировали более 152 тыс. инфицированных, что даже больше, чем в самой пострадавшей стране Европы – Италии.

Напомним, что 86-летняя двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза стала первой жертвой коронавирусной пандемии среди представителей монарших семей Европы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания эпидемия коронавирус санчес COVID-19 Педро Санчес

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