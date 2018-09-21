"Мы находимся в тупике": Мэй прокомментировала переговоры по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit находятся в тупике. Об этом она заявила в пятницу во время выступления по британскому телевидению.

"Мы находимся в тупике, – сказала она. - На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений".

"Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможет достичь какого-либо прогресса", - отметила Мэй.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия полностью готова к любым сценариям и последствиям провала переговоров по Brexit, но стремится избежать этого.

Как сообщалось, глава Евросовета Дональд Туск созовет 17-18 ноября экстренный саммит ЕС, посвященный переговорам о выходе Великобритании из состава сообщества.

Напомним, координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье назвал "реалистичным" и "возможным" достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель. Он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.