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"Мы не для продажи": в Гренландии прокомментировали планы Трампа

Сегодня, 20:14

Гренландские власти напомнили о богатстве своего острова

Гренландия

Гренландия / Фото: Reuters

Насколько бы президент США Дональд Трамп ни был заинтересован в покупке Гренландии у Дании, Америке остров не продадут.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Гренландии, которая входит в состав Дании в качестве автономного региона.

"Гренландия богата такими ценными ресурсами, как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, а также является новым направлением приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи", – пишут дипломаты.

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Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа насчет покупки Гренландии Соединенными Штатами. В начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

В ответ на это некоторые датские политики назвали подобную информацию всего лишь неудачной шуткой, выразив уверенность, что правительство подобного не допустит.

А вот официальный Копенгаген действительно заверил Вашингтон в том, что не станет продавать США самый крупный остров на планете.

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Дания гренландия Трамп остров

Источник: Сегодня

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