Мы не "вассалы" США: во Франции жестко ответили на решение Трампа по Ирану

Сегодня, 17:14

Франция настаивает на том, чтобы ее компании не подпадали под иранские санкции США

Мы не "вассалы" США: во Франции жестко ответили на решение Трампа по Ирану

Европейские страны должны противостоять администрации Дональда Трампа в вопросе ядерной сделки с Ираном и не должны действовать как "вассалы" США. Об этом заявил французский министр финансов Брюно Ле Мэр, сообщает The Associated Press.

Он заявил, что Европа не должна признавать, что США – "экономический полицейский в мире".

"Или мы хотим быть вассалами, которые подчиняются решениям, принятым Соединенными Штатами, цепляясь за их штаны, или же мы скажем, что у нас есть собственные экономические интересы, и мы считаем, что будем продолжать торговать с Ираном?", – сказал Ле Мэр.

Он предложил создать европейский орган, у которого будут такие же полномочия, как и у Министерства юстиции США в вопросах наказаний иностранных компаний за их торговую практику.

Министр отметил, что Франция настаивает на том, чтобы ее компании не подпадали под санкции, но добавил, что у него нет никаких иллюзий по поводу американского ответа.

Под американские санкции могут попасть авиастроительные концерны Airbus и Boeing, нефтяные компании и производители авто, такие как Renault и Peugeot.

Напомним, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

ЕС заявил, что остается преданным соглашению и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что страны Евросоюза намерены защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, и готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США, если таковые будут задевать европейские интересы.
Иран, Франция, санкции
Источник:

Европейская правда

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