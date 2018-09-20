"Мы никогда не примем": Макрон сделал важное заявление по Brexit

Сегодня, 18:12

Президент Франции назвал условие для заключения сделки с Великобританией

Эмманюэль Макрон. Фото: AFP
Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Евросоюз никогда не примет соглашение с Великобританией по выходу королевства из состава сообщества, если оно будет наносить ущерб последнему. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в австрийском Зальцбурге.

"Мы никогда не примем сделку, которая будет наносить вред Евросоюзу и его целостности", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, что предпочитает ЕС: сценарий без сделки или "плохую сделку".

Как сообщалось, глава Евросовета Дональд Туск созовет 17-18 ноября экстренный саммит ЕС, посвященный переговорам о выходе Великобритании из состава сообщества. 

Напомним, координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье назвал "реалистичным" и "возможным" достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель. Он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.

По словам Барнье, нерешенными остались несколько вопросов, включая вопрос ирландской границы.

Ранее сообщалось, что курс фунта стерлингов перешел к активному росту в ходе торгов в среду на слухах, что Великобритания и Германия договорились об отмене ключевых взаимных требований по процессу выхода страны из ЕС.

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Напомним, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила провал переговоров о торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом по итогам Brexit.

Кроме того, глава немецкого правительства предупредила, что британцам придется платить по обязательствам перед ЕС.
Великобритания, Brexit, Макрон
Источник:

ТАСС

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