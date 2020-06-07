"Мы примем это к сведению": в МИД Германии прокомментировали отношения с США из-за вывода войск

В Германии ценят сотрудничество с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами Америки сложными после того, как президент Дональд Трамп заявил о сокращении количества американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю 2020 года. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

"Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению. Мы высоко ценим сотрудничество с американскими вооруженными силами, которое развивалось на протяжении десятилетий. Это в интересах обеих наших стран", - сказал Маас.

Глава МИД также признал наличие проблем в отношениях Германии с Соединенными Штатами, заявив: "Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это очень сложно".

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В настоящее время численность американских военных в Германии составляет 34,5 тыс. человек.

Напомним, ранее в Германии раскритиковали возможное решение Соединенных Штатов о частичном выводе американских войск с территории страны.

Также министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия не поддерживает решение Соединенных Штатов прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, пандемия COVID-19 является "первым по-настоящему мировым кризисом нашего столетия".

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