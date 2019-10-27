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"Мы тоже каталонцы": в Барселоне прошла акция за единство Испании, опубликованы яркие фото

27 октября, 17:37

Местные жители выступают против независимости региона

В Барселоне тысячи людей вышли на марш за единство с Испанией и прекращение протестов, которые начались после осуждения каталонских сепаратистских лидеров. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Акцию организовала каталонская организация гражданского общества Societat Civil Catalana. Она выступает против отделения Каталонии от Испании и за укрепление отношений между Каталонией и остальной Испанией.

В марше принимают участие представители нескольких партий страны.

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По данным СМИ, на марш собралось около 80 тыс. человек. Множество людей вышли с флагами страны, также участники марша несут плакаты с надписью "We are catalonians too" (Мы – тоже каталонцы).

Стоит подчеркнуть, что марш начался на фоне субботних митингов в поддержку осужденных лидеров каталонского движения за независимость. По данным полиции, в акциях протеста приняли участие около 350 тыс. участников.

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"Мы тоже каталонцы": в Барселоне прошла акция за единство Испании, опубликованы яркие фото

Уже к вечеру мирные акции протеста завершились столкновениями с полицией. В конце дня были госпитализированы 6 человек, среди правоохранителей пострадали 26 человек, согласно официальной статистике.

Ранее сообщалось, что число противников выхода Каталонии из состава Испании превысило количество сторонников независимости региона.

В феврале в Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость".

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Испания протест Барселона протесты в Каталонии

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