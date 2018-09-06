"Мы ведь не русские": Лондон не будет мстить Москве за Скрипалей

Сегодня, 14:25

Британский министр рассказал, какие меры будет применять Лондон в попытке привлечь Москву к ответственности за нападение в Солсбери

Фото: AFP
Фото: AFP

Несмотря на обнаружение новых доказательств причастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, Великобритания не намерена применять в отношении России какие-либо выходящие за рамки международного законодательства санкции, говорит министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.

"Соединенное Королевство будет использовать все средства, которые находятся в рамках закона и наших возможностях, чтобы дать отпор российской злонамеренной деятельности", –  сказал он в интервью на радио BBC 6 сентября.

При этом Уоллес заверил, что Лондон не собирается мстить за нарушение международного законодательства и своего суверенитета.

"На своем пути мы применяем все меры, кроме возмездия. Мы не русские, поэтому столь жестокое, разрушительное и агрессивное поведение, которое мы ранее видели, для нас является неприемлемым. Мы решили бросить вызов россиянам в рамках верховенства закона", – добавил он.

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Напомним, что министр Бен Уоллес также возложил на Владимира Путина ответственность за отравление в Солсбери.

Кроме того, как сообщалось, в ближайшее время Москва намерена в Гааге и Нью-Йорке ознакомить мировое сообщество с историей дела Скрипалей.

В  то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых в причастности на покушение России ни о чем не говорят.
Россия, Великобритания, отравление, Скрипаль, Солсбери
Источник:

BBC

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