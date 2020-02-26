"Мы внедрим опыт Эстонии" – Дмитрий Разумков о цифровизации в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков находится с визитом в Эстонской республике.

В Таллине Дмитрий Разумков, в частности, изучил опыт внедрения компьютерных технологий в сфере предоставления государственных услуг.

Поместить государство в смартфон этой стране удалось еще в начале двухтысячных. Опытом охотно делятся с Украиной. 99% услуг государственных органов эстонцы получают онлайн. Даже на выборах голосуют не выходя из дома. Эстония – одна из лидеров цифровизации в Евросоюзе. В Украине также планируют развивать цифровизацию и создать "государство в смартфоне".

У нас есть все шансы догнать эстонцев, считает Дмитрий Разумков.

"Развитие электронных технологий в 2005 году и в 2020 году – это совершенно разные платформы, с которых мы стартуем. Увеличить, экстраполировать те достижения, которые есть здесь, в Украине, я думаю, не будет слишком большой проблемой", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

С эстонским коллегой – главой парламента, Дмитрий Разумков говорил об укреплении сотрудничества.

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"Для нас очень важна поддержка эстонской стороны на международном уровне. Особенно на Парламентской ассамблее Совета Европы. Сейчас появляются дополнительные возможности у эстонской стороны в рамках ООН, где Эстония – непостоянный член Совета безопасности. И это те мощности, которые можно будет использовать для развития демократии и достижения мира", – говорит председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Министр иностранных дел Эстонии отметил положительные изменения, происходящие в Украине.

"Думаю, путь, который выбрала Украина, – верный. Мы всегда были и остаемся сильным другом Украины на пути к членству в Евросоюзе", – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Ранее "Сегодня" писали, что во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Дмитрий Разумков поблагодарил за поддержку в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины.

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