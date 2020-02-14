Мюнхенская конференция: Россия угроза, но не совсем, а Украина не в центре внимания

Зеленскому и украинской делегации надо приложить немало усилий, чтобы мир обратил внимание не только на агрессию РФ на Донбассе, но и на оккупацию Крыма

/ Фото: Сегодня

Сегодня, 14 февраля, стартует 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. На три дня мировые лидеры съедутся в баварскую столицу, чтобы обсудить вызовы международной безопасности. Конференция традиционно пройдет в пятизвездочном отеле Bayerischer Hof – "Баварский двор" – в центре Мюнхена (проживание в стандартном одноместном номере стартует от 245 евро).

Слоган конференции-2020 – westlessness – беззападность. Почему мир и сам Запад становятся менее прозападными, США больше не хотят быть защитниками демократии и либеральных ценностей, а в ЕС набирают популярности идеи Эммануэля Макрона о том, что противостояние с Россией не выгодно? Правда, Дональд Трамп, которого, к слову, в Мюнхене ждут с момента его избрания президентом США, не приедет. Вместо него Штаты представит госсекретарь Майк Помпео. Не будет и Ангелы Меркель, которая с головой прогрузилась в разруливание внутрипартийного кризиса с поиском ее преемника или преемницы.

У Владимира Зеленского, для которого участие в Мюнхенской конференции по безопасности станет первым, будет уникальная возможность напомнить европейским лидерам, что противостояние с Россией началось с аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс шесть лет назад, особенно в "юбилей" подписания второго "Минска".

Мировой порядок или хаос?

Очень часто СМИ сравнивают Мюнхенскую конференцию со Всемирным форумом в Давосе. С той лишь разницей, что в Швейцарии обсуждают экономику, а в Германии – международную безопасность. Первая Мюнхенская конференция прошла в 1963 году в разгар Холодной войны сразу после Карибского кризиса, чтобы снизить градус напряжения по обе стороны Атлантики. Мир с тех пор изменился кардинально: СССР распался, Берлинская стена пала, Запад праздновал победу демократии, а самыми сильными и устойчивыми союзами считались ЕС и НАТО.

Приход к власти Владимира Путина и становление ревизионистской политики Кремля Запад проспал. Оформилось это в 2007 году в известной мюнхенской речи Путина про однополярный мир, которую считают предвестницей нападения России на Грузию и Украину. Именно 2014-й, когда впервые со времен Второй мировой Россия аннексировала украинский Крым, многие считают крахом повоенного либерального порядка, хотя рушится он начал намного раньше.

Приход Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах, которые считались лидером мирового порядка, и его критика в адрес европейцев увеличить расходы на свою же оборону, лишь усилили разговоры о прочности НАТО и ЕС, особенно на фоне Brexit. А обида некоторых европейских лидеров на Вашингтон и желание удержаться на обломках либерального порядка, сохранив статус-кво, лишь усиливают кризис. Пока немцы заняты внутренними проблемами, французы решили, что смогут стать лидерами ЕС, продвигая идеи новой европейской архитектуры безопасности с Россией, хотя, в то же время не в состоянии навести порядок в собственном доме.

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При этом, по данным исследования European Council on Foreign Relations в восьми странах ЕС за 2019 год, в среднем почти 70% европейцев выступают за нейтральный статус ЕС в возможном конфликте США и России. Еще 60% опрошенных, по данным Pew Research Center в четырех странах ЕС, надеются, что США используют свои ВС для защиты союзников по НАТО.

С другой стороны, авторы ежегодного отчета под названием "Westlessness", который будет задавать тон 56-й Мюнхенской конференции, упрекают премьера Венгрии Виктора Орбана и других европейских лидеров в популизме и пренебрежении демократическими ценностями; европейские политики "с радостью принимают деньги ЕС для продвижения личных интересов". При этом, по словам международных экспертов, Дональд Трамп подыгрывает становлению самостоятельной европейской политики, одобряя Brexit и нередко играя на стороне европейских популистов.

Россия: угроза или партнер?

После скандальной мюнхенской речи в 2007-м Владимир Путин в "Баварский двор" больше не приезжал. В этом году Россию традиционно представит глава МИДа РФ Сергей Лавров. Несмотря на то, что в 2019 году, как пишут авторы мюнхенского отчета, Россия одержала несколько дипломатических побед (вернулась в ПАСЕ, продала члену НАТО Турции системы противовоздушной обороны С-400 и зацементировала статус влиятельного брокера на Ближнем Востоке), "не имея сильных козырей, она по-прежнему остается "самым непосредственным и откровенным вызовом Западу".

Многие европейские лидеры скептически относятся к предложению Эммануэля Макрона объявить очередную разрядку с Россией, называя это "дипломатической увертюрой". Особенно на фоне обещаний Путина подумать над идеей закрепить в преамбуле Конституции РФ статус державы-победительницы во Второй мировой.

Правда, по мнению авторов мюнхенского отчета, предпосылок для становления России как глобальной державы, нет, поскольку на фоне продолжающегося экономического застоя из-за санкций, отсутствия роста доходов и крайне непопулярной пенсионной реформы, поддержка Путина резко упала. Однако, в отчете также отмечаются мнения некоторых европейских лидеров о том, что "дальнейший разрыв экономических связей с Россией еще больше оттолкнет ее от Европы".

Украина не в центре внимания

Свое участие в Мюнхенской конференции Владимир Зеленский не подтверждал до последнего. Лишь в воскресенье 9 февраля на официальной страничке конференции в Facebook организаторы сообщили, что украинский президент таки выступит с главной сцены "Баварского двора". Причем, время постоянно менялось: сначала спич Зеленского запланировали на вечер субботы, но потом сместили на утро.

До этого пять лет подряд участие в Мюнхенской конференции по безопасности принимал Петр Порошенко. В 2015-м, выступая с основной сцены, он на весь мир продемонстрировал паспорта российских "потеряшек" на Донбассе, в то время как Россия говорила, что их там нет. Ровно через два года в 2018-м "фишку" Порошенко скопировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, продемонстрировав во время выступления в Мюнхене обломок иранского дрона.

В этом году составе украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским будут министры иностранных дел Вадим Пристайко и обороны Андрей Загороднюк, а также теперь уже глава Офиса президента Андрей Ермак. Встречи министров иностранных дел нормандской четверки на полях Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на то, что подготовка серьезно прорабатывалась, не будет. Под серьезным знаком вопроса и "Париж-2" – встреча лидеров "норманди" в апреле в Берлине.

Судя по мюнхенскому отчету, российская агрессия на Донбассе и аннексия Крыма не в топ-приоритете мировой повестки дня. По рейтингу ТОП-10 конфликтов International Crisis Group, на первом месте – Афганистан. Авторы отмечают, что в боевых действиях в Афганистане погибает больше людей, чем в любом другом конфликте в мире. Война России против Украины на Донбассе оказалась на 10-м месте.

"Новый президент Украины привнес свежую энергию, направленную на завершение этого шестилетнего конфликта между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. Однако, если сейчас мир кажется немного более реалистичным, чем год назад, он еще далеко не определен – последние планы по всестороннему прекращению огня и разведению могут не сработать, и боевые действия могут усилиться", – отмечают авторы.

Поэтому Владимиру Зеленскому и всей украинской делегации предстоит приложить немало усилий, чтобы мировые лидеры обратили внимание не просто на продолжающуюся российскую агрессию на Донбассе, но и на оккупацию Крыма. И на то, что это не просто война в Украине, а война на европейском континенте, в которой мы защищаем границы НАТО.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Франциском.

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