На аукционе в Нюрнберге картины Гитлера остались без покупателей
Стартовые цены на полотна рейхсканцлера нацистской Германии составляли от 19 до 45 тысяч евро
На аукционе в немецком Нюрнберге потенциальные покупатели засомневались в подлинности пяти картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер. Дорогие полотна так никто и не приобрел, сообщает The Guardian
Торги, посвященные связанным с нацистской Германией артефактам, были организованы торговым домом Вайлдер. Стартовые цены на пять картин Гитлера составляли от 19 до 45 тысяч евро.
Hitler paintings fail to sell at Nuremberg auction amid doubts about authenticity https://t.co/FgefJE8B5Bpic.twitter.com/3iwW1tHgzy— Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 10, 2019
Всего за несколько дней до открытия аукциона несколько лотов были сняты с торгов из-за сомнений в их аутентичности.
'Hitler paintings' go unsold at Nuremberg auction https://t.co/Nnsq58MARVpic.twitter.com/jvUOU8n6zi— Zyite.com (@zyiteblog) February 9, 2019
Помимо акварельных пейзажей, предположительно написанных Гитлером, на продажу было также выставлено плетеное кресло со свастикой, которое якобы принадлежало фюреру.
По мнению специалиста Центрального института истории искусства Мюнхена Стефана Клингена, у Гитлера-живописца был стиль "относительно амбициозного любителя", чьи акварели ничем особо не отличались от сотен тысяч других аналогичных работ того периода. Это также делает крайне затруднительной верификацию картин.
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, однако аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Ранее на торгах Alexander Historical Auctions в США за 243 тыс. долларов ушел с молотка личный телефон Адольфа Гитлера.
Мы также писали о продаже на аукционе машины Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 года, которая служила основным парадным автомобилем фюрера Третьего рейха.
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