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На аукционе в Нюрнберге картины Гитлера остались без покупателей

Сегодня, 12:32

Стартовые цены на полотна рейхсканцлера нацистской Германии составляли от 19 до 45 тысяч евро

Фото: Wikipedia
На аукционе в Нюрнберге картины Гитлера остались без покупателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b26/2d9/5c4b262d92532.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b26/2d9/5c4b262d92532.jpg Евросоюз Стартовые цены на полотна рейхсканцлера нацистской Германии составляли от 19 до 45 тысяч евро

На аукционе в немецком Нюрнберге потенциальные покупатели засомневались в подлинности пяти картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер. Дорогие полотна так никто и не приобрел, сообщает The Guardian

Торги, посвященные связанным с нацистской Германией артефактам, были организованы торговым домом Вайлдер. Стартовые цены на пять картин Гитлера составляли от 19 до 45 тысяч евро.

Всего за несколько дней до открытия аукциона несколько лотов были сняты с торгов из-за сомнений в их аутентичности.

Помимо акварельных пейзажей, предположительно написанных Гитлером, на продажу было также выставлено плетеное кресло со свастикой, которое якобы принадлежало фюреру.

По мнению специалиста Центрального института истории искусства Мюнхена Стефана Клингена, у Гитлера-живописца был стиль "относительно амбициозного любителя", чьи акварели ничем особо не отличались от сотен тысяч других аналогичных работ того периода. Это также делает крайне затруднительной верификацию картин.

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, однако аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Ранее на торгах Alexander Historical Auctions в США за 243 тыс. долларов ушел с молотка личный телефон Адольфа Гитлера.

Мы также писали о продаже на аукционе машины Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 года, которая служила основным парадным автомобилем фюрера Третьего рейха.

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Тег аукцион, гитлер, картины, Нюрнберг

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Источник:

Интерфакс-Украина

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