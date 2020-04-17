На австрийской ферме застряли 15 украинцев

Они уехали на заработки и попали на карантин

Миллионер ищет 10 желающих разделить с ним жизнь в "раю" Фото: Karsten Würth / Unsplash

15 украинцев уехали на заработки в Австрию и оказались на карантине, введенном из-за вспышки коронавируса.

Они приехали работать на ферму близ городка Линц. Фермер заподозрил у людей коронавирус и закрыл их на карантин. С жалобой на такие действия работодателя наши работники обратились к австрийским чиновникам. Те уже начали проверку. Также в ситуации разбираются и наши дипломаты. Посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал, что трем нашим соотечественникам все же удалось покинуть ферму, остальные пока остаются там.

"Это не такая эстраординарная ситуация, когда люди остаются на карантине на ферме, и люди, в принципе, удовлетворены, поскольку, если бы они уехали в Украину, то не смогли бы вернуться и остались бы без работы. Но то, что кто-то может принудительно закрывать людей, то это совсем какая-то новая ситуация, и мы будем с этим разбираться", – заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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