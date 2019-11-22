На базу на Сицилии прибыл новейший беспилотник НАТО: подробности, фото

Дрон вылетел 20 ноября с авиабазы Палмдейл в Калифорнии (США) и приземлился через 22 часа на Сицилии

НАТО продолжает усиливать свои позиции в Европе. Первый из пяти новейших беспилотников RQ-4D программы Наземного наблюдения НАТО (AGS) прибыл на базу Сигонелла на Сицилии (Италия). Об этом сообщает пресс-служба альянса.

"Я приветствую прибытие первого летательного аппарата Наземного наблюдения НАТО на Сигонелле. Это свидетельствует о том, что союзники по НАТО стремятся модернизировать Альянс и инвестировать для достижения ключевых передовых возможностей в пользу нашей общей безопасности", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Дрон вылетел 20 ноября с авиабазы Палмдейл в Калифорнии (США) и приземлился через 22 часа на Сицилии.

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AGS разрабатывается со значительным вкладом 15 союзников – Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и США.

Дроны будут коллективно принадлежать всем союзникам НАТО. Все союзники будут иметь доступ к данным, полученным AGS.

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Новые беспилотники созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса – для ведения задач разведки с учётом европейского театра. Они оснащены последними достижениями в области разведывательной электронной техники.

Все пять RQ-4D сейчас проходят различные этапы тестирования. После того как каждый из летательных аппаратов прибудет на главную оперативную базу в Сигонелле, начнется этап верификации, чтобы обеспечить полное соответствие системе. Вся система AGS будет передана силам НАТО после завершения всех испытаний и проверки работоспособности.

Начальные эксплуатационные возможности ожидаются в первой половине 2020 года.

Напомним, в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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