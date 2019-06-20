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На должность премьера Британии претендуют четыре кандидата

20 июня, 01:56

Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется два кандидата

Борис Джонсон
Борис Джонсон. Фото: AFP

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует по итогам третьего тура голосования за лидера Консервативной партии Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

Джонсон получил 143 голоса членов палаты общин.

Помимо Джонсона достаточное количество голосов для дальнейшей борьбы набрали глава МИД Великобритании Джереми Хант (54 голоса), министр окружающей среды Майкл Гоув (51 голос) и глава МВД Великобритании Саджид Джавид (38 голосов).

Министр международного развития Рори Стюарт (27 голосов) выбывает из числа кандидатов, так как он набрал меньше всего голосов.

Теперь за лидерство в партии продолжат бороться четыре кандидата.

Первое голосование среди депутатов-консерваторов палаты общин Великобритании прошло на прошлой неделе. Из 10 политиков, заявивших о желании стать лидером консерваторов, из гонки в тот раз выбыли трое.

В пятницу решил выйти из гонки за пост лидера Консервативной партии Великобритании британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, в результате кандидатов оставалось шестеро.

Во вторник из гонки выбыл бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб.

Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется два кандидата. Четвертый и пятый туры голосования запланированы на четверг. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Напомним, что официально должность лидера британских консерваторов Тереза Мэй покинула 7 июня, однако правительство королевства она продолжит возглавлять до тех пор, пока ей не подыщут замену.

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Тег выборы, голосование, премьер-министр, Борис Джонсон, джонсон, консерваторы

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