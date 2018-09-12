На ежегодном заседании ОБСЕ в Варшаве произошла драка: появилось видео

На выходе из отеля сцепились представители правительства и оппозиции Таджикистана

На ежегодном заседании ОБСЕ в Варшаве произошла драка. На выходе из отеля сцепились представители правительства и оппозиции Таджикистана. Сначала ссорились, потом представитель Душанбе ударил оппонента в лицо. А все потому, что оппозиционеры хотели вручить официальной делегации записку "Свободу политзаключенным". Обе стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта. На график работы заседания ОБСЕ инцидент не повлиял.

Напомним, экс-нардеп Инна Богословская в эфире одного из политических ток-шоу ударила бывшего министра транспорта и связи Евгений Червоненко.

Ранее в эфире телеканала "Прямий" произошла стычка между народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и представителем депутатской группы "Воля народа" Сергеем Шаховым. Конфликт начался со слов Шахова, что Мосийчуку не стоит посещать гей-парады.

Также во время съемок телешоу скандальный внефракционный нардеп Сергей Мельничук и его экс-коллега по фракции Дмитрий Линько устроили драку, во время которой второму сломали нос. Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции Радикальной партии.