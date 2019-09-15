На фестивале комиксов в Брюсселе можно посетить курсы и сфотографироваться с любимым героем

На выбор - тысячи книг. На любой вкус и кошелек

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Вымышленные и реальные герои. В ярких цветах и ​​с черно-белыми картинками. В бельгийской столице проходит фестиваль комиксов.

С самого утра – здесь не протолкнуться. У авторов – очереди за автографами. Они не просто ставят подпись в книге, а на первой свободной странице рисуют целые шедевры. На память. А еще делятся своими секретами.

Здесь можно посетить курсы по рисованию комиксов. Потом – сфотографироваться с любимыми героями комиксов. А можно и просто самим порисовать.

Фанаты комиксов тут просто без ума. На выбор – тысячи книг. На любой вкус и кошелек.

Цены на комиксы – разнятся. Можно приобрести вот такую ​​яркую книгу за почти четыре евро. Хотя средняя стоимость на фестивале – 20-ть. В пересчете на гривны – это около полутысячи.

Есть и книги, которые стоят даже в десять раз дороже. Это могут быть как раритетные издания, так и книги лимитированного выпуска. Ведь, как говорят сами авторы, создание комиксов – довольно кропотливая работа.

"Скажем, на эту книгу ушло четыре года работы. И это только первая часть. Чтобы завершить работу над второй, нам нужно еще половина этого времени", – говорит о книге "Hot Space" Ле Пиккс, иллюстратор комиксов.

Впрочем, посетители фестиваля деньгами не разбрасываются. Покупают исключительно то, что знают.

"Я приобрел сегодня пока только одну книгу. Но она – моего любимого автора. Посмотрим, интересная ли", – делится один из посетителей фестиваля.

А чтобы не прогадать с покупкой, комикс можно взять и полистать на месте. На стульчике или на полу, как делает большинство. Здесь товар не упаковывают. И если понравится начало истории, тогда уже купить книгу и дочитать ее дома.

Между тем с 12 до 15 сентября во Львове проходит крупнейшее событие кофейной индустрии – Lviv Coffee Festival. Фестиваль получил новую локацию – LEM Station, что в старом трамвайном депо на ул. Витовского, 57.

Также сайт "Сегодня" подготовил гид по мероприятиям Киева в эти выходные, многие из которых можно посетить бесплатно.

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