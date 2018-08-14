Обрушение платформы на фестивале в Испании: пострадавших уже 377

Во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя

Количество пострадавших, после того, как в испанском городе Виго во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño обвалилась секция деревянной платформы, увеличилось до 377 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EFE.

Во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. Полиция подтвердила, что никаких смертельных случаев не было зафиксировано.

Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались взобраться на безопасное место. Некоторые из них, по информации издания, упали в море.

Как сообщалось, в результате обрушения деревянной платформы на набережной города Виго в Испании во время концерта пять человек были серьезно ранены, двое из них – несовершеннолетние. По состоянию на обед сегодняшнего дня было известно о 313 пострадавших.

Напомним, во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino на набережной города Виго обвалилась часть деревянной конструкции с людьми.

Во время инцидента на побережье находилось большое количество людей. Среди толпы возникла паника, что осложнило ситуацию и привело к дополнительным травмам.

Также сообщалось, что американская контрабасистка Джейн Литтл умерла на сцене во время выступления симфонического оркестра Атланты. Литтл было 87 лет, она являлась обладательницей рекорда по продолжительности музыкальной карьеры.

Ранее сообщалось, что курьезный инцидент произошел во время выступления Венского камерного оркестра на Международном фестивале искусств в турецком Эфесе. Не дожидаясь антракта, на сцену к музыкантам вышел бездомный пес.