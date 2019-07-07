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На Францию обрушился град размером с теннисный мяч: фото и видео

7 июля, 18:21

В 20 департаментах страны был объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Pierre CROS / Twitter
Фото: Pierre CROS / Twitter.

После шторма "Мигель", обрушившегося на Францию в июне, 6 июля во время грозы во французском регионе Овернь-Рона-Альпы выпал град размером с теннисный мяч.

Одно из видео было снято в Луаре, где огромный град ударяется о поверхность воды в бассейне.

Метеорологическая служба сообщила, что суббота стала рекордным днем этого года по количеству зафиксированных молний: в течение дня зафиксировано 73,7 тыс. электрических разрядов, преимущественно в Овернь-Рона-Альпы.

Накануне национальная метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний — оранжевый — уровень погодной опасности более чем в 20 департаментах страны. На данный момент грозы во Франции закончились, повышенный уровень тревоги снят.

Новости "Сегодня" сообщали, что в июне в Тернопольской области после сильной жары начался град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сняли удар стихии на видео – на кадрах видно, как огромные ледяные шары накрыли огороды, побили капусту и помидоры, посбивали с деревьев орехи и вишни.

В то же месяце град обрушился на белорусский город Могилев.

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Тег Франция, гроза, град

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Источник:

ТАСС

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