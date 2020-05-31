На границе Греции появится забор: от кого ограждаются

Греческие власти намерены завершить строительство забора на границе вдоль реки Эврос, которая отделяет ее от Турции, чтобы сдержать поток мигрантов, которые то и дело буквально штурмуют границу Эллады.

Об этом 31 мая изданию Realnews заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас.

"Забор будет завершен. По мере развития ситуации эта проблема касается нашей территории, безопасности и защиты нашего государственного суверенитета", – сказал глава МИД.

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Дендиас напомнил, что у Афин имеется "неотъемлемое право предпринимать любые юридические действия, которые мы считаем целесообразными для защиты нашего суверенитета".

При этом глава греческой дипломатии признал, что этот строительный проект "раздражает Турцию", которая ранее шантажировала Евросоюз открытием границ, на которых ожидают миллионы сирийских и других беженцев.

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После того, как в феврале Анкара впустила в ЕС 18 тысяч нелегальных мигрантов, Греция решила построить забор на реке Эврос, на которой проходит граница.

На данный момент проект не завершен, но греческие власти уже объявили о намерении продлить забор с изначальных 26 км до всех 208 км границы, которая проходит по реке.

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Напомним, прошлой осенью на греческом острове Самос вспыхнул пожар в контейнерном лагере для беженцев, в котором живут более четырех тысяч человек.

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