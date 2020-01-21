На Испанию обрушился шторм "Глория", есть жертвы

На Испанию обрушился сильный шторм "Глория", в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности до чрезвычайной ситуации.

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На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган буйствует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Видео: Reuters

В результате сильного снегопада и ветра на востоке страны прекратил свою работу аэропорт Аликанте. Кроме того, из-за непогоды перекрыли 30 дорог.

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Сильный шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в других городах.

Синоптики предупреждают, что непогода продлится до среды, 23 января.

Как сообщалось, в декабре минувшего года число погибших в результате штормов в Испании, Португалии и Франции составило 9 человек.Штормы "Эльза" и "Фабиeн" переполнили реки, разрушили линии электропередач, вырвали деревья с корнями и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону. Без электричества остались более 118 тысяч домашних хозяйств.

Видео: Reuters

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