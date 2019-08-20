На Канарах не утихает пожар: огонь охватил 10 тысяч гектаров

Эвакуированы более 9 тысяч человек

/ Фото: AFP

Площадь лесного пожара на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова. -Ред) достигла 10 тыс. гектаров. Об этом сообщило агентство AFP.

Эвакуированы более 9 тысяч человек. Власти не исключают, что в ближайшее время будет проведена дополнительная эвакуация.

В правительстве страны заявляют, что речь идет о самом крупном пожаре на территории Испании в этом году. Ранее сообщалось, что пламя охватило 6 тысяч гектаров. Информации о пострадавших не поступало.

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10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который сначала уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

Потом эвакуировали около 2 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

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Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Также, глава правительства Педро Санчес написал в своем Twitter, что он "с беспокойством" следит за распространением огня.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Кроме того, по оценкам Счетной палаты РФ, с начала года лесные пожары нанесли в России ущерб на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

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