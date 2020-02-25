На Канарских островах из-за коронавируса в отеле изолировали тысячу туристов

Итальянский медик, проживающий на севере Италии, оказался инфицирован коронавирусом. Диагноз ему был поставлен после обращения с соответствующими симптомами в больнице на Тенерифе (Канарские острова), куда он приехал отдыхать. Об этом сообщили местные власти.

Итальянец помещен в карантин.

По данным газеты Diario de Avisos, более тысячи туристов, которые находились в отеле в населенном пункте Адехе на острове, были помещены в карантин. В этой же гостинице отдыхал итальянец со своей супругой. Так, сейчас гостям отеля запрещено покидать его.

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В настоящий момент известно о почти 230 инфицированных в Италии, большинство из них проживают в северной области Ломбардия. Число жертв коронавируса достигло семи человек.

Коронавирус уже вызвал панику в Италии.

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Ряд стран уже объявили об ограничениях на въезд для итальянских граждан, особенно тех, которые проживают в областях, где выявлены локальные очаги заболевания. Так, на Маврикий накануне не пустили 40 итальянцев, которые были вынуждены вернуться на родину. Ряд консульств в Италии, включая США в Милане, приостановило прием документов. "Полностью сохраняется оказание консульских услуг в посольстве в Риме, а также консульствах во Флоренции и Неаполя", – указывается в соответствующем заявлении Госдепа.

На этом фоне МИД рекомендовал украинцам не ездить в эту страну, а тем, кто уже оказался в Италии, – избегать поездок в регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где вирус распространился сильнее всего.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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