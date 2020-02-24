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На Канары обрушилась мощная песчаная буря из Африки: фото и видео

24 февраля, 13:34

Непогода испортила отдых тысячам туристов на всемирно известном курорте

Природа продолжает испытывать Испанию на прочность – после шторма "Глория", жертвами которого в стране стали 13 человек, непогода обрушилась на Канарские острова.

На расположенный у северо-западной Африки всемирно известный испанский курорт пришла песчаная буря из пустыни Сахара.

Преодолевший почти 500 км через Атлантический океан песок испортил отдых тысячам туристов и нарушил авиасообщение островов – из-за плохой видимости множество рейсов было отменено.

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Туча из песка была настолько громадной, что ее даже было видно из космоса невооруженным глазом:

Фото: El Pais

По данным Национальной службы погоды Испании, ветер до 120 км/ч будет продолжаться на Канарских островах до понедельника.

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Это усложняет паромное сообщение и тушение лесных пожаров на островах Гран-Канарии и Тенерифе, где в последнее время держится температура выше 30 градусов.

Видео: Reuters

Напомним, что в прошлом году Канары также оказались охвачены пожарами – огонь охватил 10 тыс. га на Гран-Канарии, из-за чего были эвакуированы более 9 тыс. человек. Пострадал из-за пожаров и заповедник Тамадаба.

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Испания песок непогода канары песчаная буря

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