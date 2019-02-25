На Корсике бушуют пожары: пламя уничтожило около 1,5 тысячи гектаров леса
Для тушения пожара мобилизовали около 300 пожарных
На французском острове Корсика бушуют масштабные пожары. Огонь уничтожил около 1,5 тысячи гектаров леса, сообщают СМИ.
Как рассказали в пожарно-спасательных службах, на острове зарегистрировали почти пять десятков очагов возгорания. Больше всего от пожаров пострадала центральная часть Корсики: тут огонь уничтожил более 1,2 тысяч гектаров лесного массива.
Местные власти приняли решение провести частичную эвакуацию жителей домов, которые находятся в непосредственной близости от огня. В выходные для тушения огня мобилизовали около 300 спасателей. Борьбу с огнем осложнял сильный ветер. На данный момент корсиканские правоохранители открыли три расследования, которые должны установить причины возникновения пожаров на острове. Они полагают, что возникновение огня могла вызвать не только сухая почва, но и действия поджигателей.
Ранее мы писали о том, что в американской Калифорнии окончательно локализовали самый разрушительный и смертельный лесной пожар в истории штата, который охватил его пару недель назад. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства и защиты от пожаров, взять под контроль огонь удалось не без помощи природы – после пожаров на Калифорнию обрушились ливни. С другой стороны, это усложняет условия поисковых операций и угрожает самим спасателям из-за возможности оползней.
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