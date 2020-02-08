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Во Франции пятеро британцев заразились коронавирусом

8 февраля, 18:39

Люди заболели во время отдыха в Альпах

/ Фото: Pixabay

Во время отдыха на горнолыжном курорте во Франции у пятерых граждан Британии были обнаружены симптомы заражения коронавирусом.

Как рассказал представитель французского минздрава Жером Саломон, разносчиком вируса оказался британец, побывавший ранее в Сингапуре, сообщает Reuters.

О новых случаях заболевания стало известно после того, как начали отслеживать поездки британца, который заразился в последние дни.

Как ранее сообщила министр здравоохранения Аньес Бузин, состояние группы недавно инфицированных людей, среди которых один ребенок, беспокойства не вызывает.

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Британцы проживали в одном шале на курорте Контамин-Монжуа в Савойе во

Французских Альпах, недалеко от швейцарского города Женевы и пика Монблан.

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Эти случаи совпадают с одним из самых оживленных периодов лыжного сезона для курортов в этом районе, так как много французских школ начинают промежуточные каникулы.

В связи с новыми случаями заражения французские власти закрыли две школы в районе курорта Контамин-Монжуа.

Отметим, что стремительное распространение коронавируса уже спровоцировала панику в Украине: в стране резко стали дефицитом медицинские маски.

Подробности распространения болезни, онлайн-карту заражений и советы врачей читайте в нашем материале "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания Сингапур Франция курорт коронавирус

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