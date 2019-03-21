На лидера партии "друзей Путина" в Германии завели дело

Председателя "Альтернативы для Германии" Александера Гауланда заподозрили в нарушении налогового законодательства ФРГ

Александер Гауланд. Фото: AFP

На лидера партии "друзей Путина" в Германии завели дело //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3af/714/5c93af714bd34.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3af/714/5c93af714bd34.jpg 2019-03-21T17:46:24+02:00 Евросоюз Председателя "Альтернативы для Германии" Александера Гауланда заподозрили в нарушении налогового законодательства ФРГ

Прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне заподозрила политика Александера Гауланда в нарушении налогового законодательства ФРГ.

В связи с этим, как сообщает Die Welt, в отношении него правоохранительные органы Германии уже начали расследование.

Стоит отметить, что Гауланд является лидером правопопулистской политсилы "Альтернатива для Германии", которую еще называют "партией друзей Путина", а также неоднократно выступал за отмену санкций против России.

В прокуратуре пока не раскрывают детали расследования, но в его партии утверждают, что это связано с "частной ошибкой в налоговой сфере".

Отмечается, что немецкий парламент уже уведомили о начатом деле. Сам Гауланд также в курсе.

Напомним, что это уже не первый финансовый скандал, в центре которого оказывается АдГ. Например, в прошлом году. Сопредседателя партии Алису Вейдель обвинили в том, что она получила 130 тыс. евро в качестве пожертвования от швейцарской компании, тогда как немецкие законы запрещают поддерживать политические организации из-за рубежа.

Кроме того, мы писали, что немецкое контрразведывательное ведомство заинтересовалось деятельностью "Альтернативы для Германии" и начало расследовать степень правоэкстремистских настроений членов движения.

Также сообщалось о незаконном визите в оккупированный Россией Крым, который совершил другой представитель АдГ Ульрих Эйме.

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