На лидера партии "друзей Путина" в Германии завели дело
Председателя "Альтернативы для Германии" Александера Гауланда заподозрили в нарушении налогового законодательства ФРГ
Прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне заподозрила политика Александера Гауланда в нарушении налогового законодательства ФРГ.
В связи с этим, как сообщает Die Welt, в отношении него правоохранительные органы Германии уже начали расследование.
Стоит отметить, что Гауланд является лидером правопопулистской политсилы "Альтернатива для Германии", которую еще называют "партией друзей Путина", а также неоднократно выступал за отмену санкций против России.
В прокуратуре пока не раскрывают детали расследования, но в его партии утверждают, что это связано с "частной ошибкой в налоговой сфере".
Отмечается, что немецкий парламент уже уведомили о начатом деле. Сам Гауланд также в курсе.
Напомним, что это уже не первый финансовый скандал, в центре которого оказывается АдГ. Например, в прошлом году. Сопредседателя партии Алису Вейдель обвинили в том, что она получила 130 тыс. евро в качестве пожертвования от швейцарской компании, тогда как немецкие законы запрещают поддерживать политические организации из-за рубежа.
Кроме того, мы писали, что немецкое контрразведывательное ведомство заинтересовалось деятельностью "Альтернативы для Германии" и начало расследовать степень правоэкстремистских настроений членов движения.
Также сообщалось о незаконном визите в оккупированный Россией Крым, который совершил другой представитель АдГ Ульрих Эйме.
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